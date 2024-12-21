"تكريمات استثنائية في مهرجان الأفضل: تحية عسكرية للسقا وجوائز إنجاز العمر للفخراني والخطيب"

الفجر الفني
جوائز مهرجان الأفضل
جوائز مهرجان الأفضل ٢٠٢٤

 

شهدت الدورة العاشرة من مهرجان الأفضل لحظات مميزة، حيث تم منح جوائز "إنجاز العمر" لكل من الفنان القدير يحيى الفخراني ورئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، تقديرًا لمسيرتهما الملهمة.

كما تم تكريم الإعلامية الكبيرة سناء البيسي بجائزة "إنجاز العمر" عن مشوارها الطويل والمؤثر في مجال الصحافة والإعلام.

وخطف الفنان أحمد السقا الأضواء خلال الحفل الذي أقيم في مركز المنارة بالتجمع الخامس، حيث تسلم جائزة "النجم الذهبي". وأدى السقا تحية عسكرية على المسرح للفنان محمود قابيل، الرئيس الشرفي للمهرجان، معبرًا عن فخره بمسيرة قابيل العسكرية كضابط سابق بالقوات المسلحة.

وفي كلمته، شكر السقا إدارة المهرجان على التكريم، وأهدى الجائزة لروح والده المخرج الراحل صلاح السقا، مبرزًا اعتزازه بالإرث الذي تركه له.

لحظات إنسانية فريدة وأجواء مفعمة بالاعتراف بالإنجاز في احتفالية جسدت معنى التقدير للفن والإعلام والوطنية.

 

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