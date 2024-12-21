"مهرجان الأفضل يُخلّد ذكرى نبيل الحلفاوي بإهداء دورته العاشرة لرحلته الفنية"

الفجر الفني
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

 

 

في لفتة تكريمية مميزة، أهدى مهرجان الأفضل دورته العاشرة لروح الفنان القدير نبيل الحلفاوي، خلال الحفل الذي أقيم يوم الجمعة 20 ديسمبر بمركز المنارة. وشهد الحفل تكريمًا خاصًا للفنان الراحل، حيث تسلّم نجله جائزة "إنجاز العمر" تكريمًا لإرث والده الفني ومسيرته المميزة.

وأعرب المخرج وليد الحلفاوي عن شكره لإدارة المهرجان على هذا التكريم الاستثنائي، مؤكدًا أن والده كان يعمل دائمًا بما يؤمن به. من جانبه، دعا المخرج خالد الحلفاوي الجميع إلى الدعاء للراحل بالرحمة، مستذكرًا مسيرته وإنجازاته.

نبذة عن الرحيل

رحل الفنان نبيل الحلفاوي عن عالمنا يوم الأحد 15 ديسمبر، وشيعت جنازته في نفس اليوم بعد صلاة العشاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد. الراحل ترك بصمة خالدة في الفن المصري، ليبقى اسمه حيًا في ذاكرة الجمهور وأجيال الفنانين.

 

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