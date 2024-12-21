"سميرة أحمد تُتوج بجائزة إنجاز العمر في مهرجان وشوشة: "رحلة ذهبية تُكرّم بالتصفيق"







في أمسية احتفالية مميزة، كرّمت مجموعة "وشوشة" الإعلامية الفنانة الكبيرة سميرة أحمد بجائزة "إنجاز العمر"، خلال حفل توزيع جوائز "الأفضل" الذي أُقيم في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، برعاية تلفزيون "النهار".

وتألقت سميرة أحمد وهي تتسلم الجائزة وسط عاصفة من التصفيق، حيث عبر الحضور عن سعادتهم بهذا التكريم المستحق، مؤكدين أنها أيقونة فنية حفرت اسمها بحروف من ذهب في سجل الدراما المصرية.

وفي كلمتها، وجّهت سميرة أحمد رسالة شكر إلى إدارة "وشوشة" على تقديرها لمشوارها الفني المثمر، كما أعربت عن امتنانها للجماهير وقنوات "النهار"، مع إشادة خاصة بدور علاء الكحكي والإعلامية سهير جودة في نجاح المهرجان.

وقالت سميرة أحمد: "أتمنى أن تستمر 'وشوشة' في تقديم المزيد من النجاحات والتألق. كل سنة وأنتم طيبين وبخير".

يذكر أن مهرجان "الأفضل" لهذا العام جاء بطابع مختلف، إذ جمع لأول مرة بين تصويت الجمهور وقرارات لجنة التحكيم، مما أضفى مزيدًا من المصداقية على نتائجه. وتولى الفنان محمود قابيل رئاسة المهرجان الشرفية، بينما أشرفت الإعلامية سهير جودة على تنظيمه تحت شعار "الأفضل.. لمن يستحق".