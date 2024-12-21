رحيل ديلي ألي عن إيفرتون

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

عبر لاعب توتنهام السابق، ديلي ألي، عن أمله في أن يحمل العام الجديد شيئًا مميزًا وفرصًا عديدة بالنسبة له، وذلك بعدما قرر الرحيل عن فريقه الحالي إيفرتون.

رحيل ديلي ألي عن إيفرتون

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.ايه.ميديا) أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا والذي كان من المفترض أن ينتهي عقده في الصيف المقبل، لم يلعب أي مباراة منذ مشاركته مع بشكتاش التركي الذي كان معارًا إليه، ويعود ذلك إلى مارس (آذار) 2023، حيث عانى من العديد من الإصابات منذ ذلك الوقت.
وكتب إلي عبر منصة "إنستغرام" وهو الذي شوهد وهو يتابع مباراة لفريق كومو، حيث عرض عليه الإسباني سيسك فابريغاس مدرب الفريق فرصة للتدرب: "كما قيل على نطاق واسع هذا الأسبوع، أتمنى أن يكون عام 2025 بمثابة مسار جديد مع فرص مميزة".

وأضاف: "قبل أن يحدث كل ذلك، من المهم بالنسبة لي أن أوضح مدى امتناني لكل الجماهير والطاقم الفني واللاعبين في إيفرتون على الدعم الذي قدموه لي".
وتابع لاعب توتنهام السابق: "لقد كانت رحلة صعبة بالنسبة لي من أجل وضع اللمسات الأخيرة على جاهزيتي، لكنني لا يمكنني أن أشكر طاقم فريق إيفرتون بشكل كافٍ على العمل الجاد الذي قاموا به في ذلك الصدد".
وأوضح: "للأسف لم تسر الأمور معي بشكل جيد أو كما تمنينا جميعًا، وأعتقد أنه الوقت المناسب لأطوي تلك الصفحة إلى أخرى جديدة".
وقال: "أتمنى للجميع في هذا النادي حظًا موفقًا وأتمنى أن نرى بعضنا البعض قريبًا".

 

مواد متعلقة

فليك يدعو برشلونة للقتال من أجل لقب "الليجا"

خماسية بافارية.. بايرن ميونخ يقسو على لايبزيغ في "البوندسليجا"
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الآن الشوط الثاني (5-1) شاهد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج بث مباشر مجانا.. مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج | الدوري الألماني

أيهاب توفيق يتصدر تريند جوجل لهذا السبب

يلا شوت بايرن ميونخ LIVE.. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الألماني

عاجل - حذف ياسمين صبري من "التموين".. كيف تحولت شائعة بسيطة إلى تريند؟ (تفاصيل)

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الألماني

بعد عرض الحلقة الأولى.. مسلسل "فقرة الساحر" يتصدر محركات البحث

شاهد بالبث المباشر بايرن ميونخ اليوم.. مشاهدة بايرن ميونخ × لايبزيج بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الألماني

تعاني من فوبيا معينة؟...اليك طريقة علاج كل أنواع الفوبيا