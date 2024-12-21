تشكيل مباراة مانشستر سيتي المتوقع ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره أستون فيلا عصر اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، جوسكو جفارديول، روبن دياز، كايل ووكر.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين.

الهجوم: إرلينج هالاند، جيريمي دوكو، فيل فودين.

تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: كونسا، توريس، كارلوس، لوكاس دين.

خط الوسط: كامارا، تيليمانس، كاش.

خط الهجوم: أولي واتكينز، روجرز، مكجين.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البلوشي.