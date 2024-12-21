موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد مساء اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل البرسا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بعد الفوز في اثنتا عشرة مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة أربع مواجهات، فيما يحتل الروخي بلانكوس المركز الثاني بنفس عدد النقاط، متأخرًا بفارق الأهداف.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.