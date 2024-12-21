التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يشهد مساء اليوم السبت الموافق الواحد والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الليجا.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، ب أو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، جول كوندي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، داني أولمو.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خافي جالان، خوسيه ماريا خيمينيز، كليمون لونجليه، ماركوس يورينتي.

خط الوسط: رودريجو دي بول، كونور جالاجير، بابلو باريوس.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، أنطوان جريزمان، جوليانو سيميوني.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.