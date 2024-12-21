موعد مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، في مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق كريستال بالاس، مساء اليوم السبت الموافق 21 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس، مساء اليوم السبت، في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سيلهارست بارك.

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وستنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 9:30 مساء بتوقيت الامارات العربيه المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وستنقل مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس عبر قناة beIN Sports 4.

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