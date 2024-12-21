موعد مباراة جنوى أمام نابولي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية لمتابعة موعد مباراة جنوى ونابولي وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

فاز نابولي على أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من الكالتشيو بينما تعادل جنوى مع ميلان سلبيا في نفس الجولة.

يحتل نابولي المركز الثاني برصيد 35 نقطة في جدول الدوري الإيطالي بينما يحتل جنوى المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.

موقف نابولي وجنوى في الدوري الإيطالي

احتل نابولي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 53 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 14 مباراة وخسر 11 مباراة.

في حين احتل جنوى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 49 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 13 مباراة وخسر 13 مباراة.

موعد مباراة جنوى ونابولي في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة نابولي وجنوى يوم السبت 21 ديسمبر 2024 على ملعب لويجي فيراريس معقل جنوى وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة جنوى ونابولي عبر شبكة قنوات AD SPORTS PREMIUM 1 الناقل الحصري للبطولة في دول الشرق الأوسط.