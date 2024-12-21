أسعار اللحوم اليوم السبت 21-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا

محافظات
بوابة الفجر

 

شهدت أسعار اللحوم في أسواق محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم السبت، بجميع أسواق مراكز المحافظة.
وتنشر بوابة “الفجر” أسعار اللحوم اليوم، في مراكز محافظة قنا.
أسعار اللحوم جاءت كما يلي:

أسعار اللحوم اليوم

ويتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 350 لـ 400 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 380 لـ 450 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 250 لـ 280 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 390 لـ 400 جنيها.

كما يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 340 لـ 380 جنيها.

سعر اللحم المفروم

تراوحت أسعار اللحوم اليوم.. سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 400 و450 جنيه.

سعر اللحم البتلو

تراوحت أسعار اللحوم اليوم.. سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 و400 جنيها.

سعر اللحم البلدي

تراوحت أسعار اللحوم اليوم.. سعر اللحم البلدي ما بين 350 و400 جنيه حسب القطعة.

سعر اللحم الضأن

تراوحت أسعار اللحوم اليوم..سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 390 و400 جنيها.

سعر اللحم الجملي

تراوحت أسعار اللحوم اليوم..سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 200 و250 جنيها.

 

أسعار اللحوم في منافذ الزراعة

أسعار الريش الضاني: 380-420 جنيهًا.
أسعار المفروم البلدي: 340 جنيهًا إلي 400 للكيلو.
أسعار السجق البلدي: 300 جنيهًا.
أسعار السجق المستورد:110 جنيهًا للكيلو.
أسعار المفروم الجملي: 300 جنيهًا.
يتراوح سعر اللحوم في منافذ وزارة الزراعة ما بين 200 لـ 250 جنيهًا.
يتراوح سعر كيلو اللحوم المجمدة البرزيلي ما بين 90 لـ 100 جنيه.
يتراوح سعر اللحوم البلدي الكندوز ما بين 200 لـ 270 جنيهًا.

أسعار اللحمة في منافذ وزارة التموين اليوم

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة بـ 270 جنيهًا.
أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة والمفرومة في الأسواق بـ 220 جنيهًا.
أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة نحو 200 إلى 250 جنيها.
أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة نحو 250 جنيها.
أسعار اللحوم بمنافذ أمان نحو 250 جنيها.
أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة والمفرومة في الأسواق نحو 220 جنيها.
 

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