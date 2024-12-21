ريال مدريد يتخذ قرارًا بشأن الميركاتو الشتوي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

استقر نادي ريال مدريد، على قرار يخص فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق في مطلع يناير المقبل.

ريال مدريد لا يفكر في استقطاب مدافع

أفاد موقع "ريليفو" الإسباني بإن ريال مدريد لا يفكر في التعاقد مع مدافع جديد رغم ضعف الدفاع بسبب الإصابات في الوقت الحالي.

ولفت الموقع ذاته إلى إن من المتوقع بحلول شهر يناير أن يعود المدافع النمساوي دافيد ألابا للتدريبات الجماعية والبدء فيما بعد بالاعتماد عليه في المباريات بشكال تدريجي.

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ريال مدريد يتابع صفقة مجانية جديدة

يشار إلى إن نادي ريال مدريد قد ارتبط بإمكانية التعاقد مع مدافع جديد خلال الفترة الشتوية من اجل تدعيم مركز خط الدفاع.

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