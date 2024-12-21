محافظ أسيوط يشارك في احتفال مؤسسة حياة كريمة باليوم الدولي للتضامن الإنساني



شارك اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط فى إحتفال مؤسسة حياة كريمة باليوم الدولي للتضامن الإنساني الذي يصادف 20 ديسمبر من كل عام والذي أقيم بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والمهندس عادل سعيد محافظ الجيزة والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف والدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل والدكتورة مارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظة كفر الشيخ واللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب والرياضة والدكتور محمود الجلاد مساعد وزير الأوقاف المصرية والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء حياة كريمة والدكتورة بثينة مصطفي نائب رئيس مؤسسة حياة كريمة وممثلي مؤسسة حياة كريمة ومجلس الأمناء والجهات الشريكة.

جاء هذا الإحتفال لتسليط الضوء على إنجازات المؤسسة التي استطاعت خلال خمس سنوات منذ تأسيسها، أن تحقق تغييرا ملموسًا في حياة العديد من الأسر المصرية، من خلال مشروعاتها التنموية والإجتماعية التي استهدفت تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص الحياة الكريمة للمجتمعات الأكثر احتياجا كما تضمن الإحتفال عرضًا لفيديو يبرز إنجازات المؤسسة في مختلف محافظات الجمهورية على مدار خمس سنوات منذ انطلاقها، بالإضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات المتطوعة التي ساهمت بجهودها في إنجاح مشروعات المؤسسة علاوة على عرض قصص نجاح المتطوعين.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية تعزيز قيم التضامن الإنساني والتكافل الإجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مؤسسة حياة كريمة تمثل نموذجًا رائدًا في دعم الفئات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق النائية.

وأضاف المحافظ أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعد أحد أهم المشاريع القومية التي تهدف إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن جهود المؤسسة ساهمت في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز فرص العمل في محافظة أسيوط مما يعكس إلتزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الإجتماعية.

وأعرب اللواء هشام أبوالنصر عن شكره لمؤسسة حياة كريمة ولكل القائمين عليها، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل دعمها للمبادرة وتنفيذ المشروعات التنموية التي تسهم في رفع مستوى الخدمات وتحسين حياة المواطنين.

والجدير بالذكر أن الإحتفال سنوي، ويقام تحت إشراف مؤسسة حياة كريمة المشرفة على أحد أكبر وأهم المشروعات التنموية في العالم ويعد الإحتفال دعوة صريحة للتذكير بالمسئولية الاجتماعية، وتوحيد الجهود، والتكاتف بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التحديات الكبيرة التي تحتاج إلى رؤية مشتركة، وإرادة جماعية للعمل من أجل الإنسانية، ونفوس معطاءة، وتجرد محمود ممتزج بجهود الشباب المتطوع للعمل الخيري.