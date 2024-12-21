محافظ أسيوط: توفير اللحوم بأسعار مخفضة 290 جنيهًا للكيلو



أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على إستمرار توفير اللحوم بأسعار مخفضة تبلغ 290 جنيهًا للكيلو، وذلك في المراكز والأحياء المختلفة بالمحافظة في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء الإقتصادية عن كاهل المواطنين، ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار، تماشيًا مع جهود الحكومة في تنفيذ مبادرات تهدف إلى حماية الفئات الأكثر تأثرًا بالضغوط الإقتصادية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق العدالة الإجتماعية.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس المركز واصلت ذبح العجول وبيع اللحوم البلدي بسعر 290 جنيها للكيلو وذلك في إطار الجهود المبذولة وخطة المحافظة لدعم الأسر الأكثر احتياجا وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للجميع، تحقيقًا للصالح العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة.

وأشار أبوالنصر إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية توفير اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الإستقرار في الأسواق وتخفيف العبء عن المواطنين لافتًا إلى أن عملية طرح اللحوم تتم من خلال منافذ ثابتة ومتحركة تابعة للمحافظة بما يضمن وصولها إلى أكبر عدد من المواطنين وجاري لتوسيع نطاق المبادرة لتشمل المزيد من السلع الأساسية داعيًا المواطنين إلى الإستفادة من هذه المنافذ.