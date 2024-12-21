محافظ أسيوط يعلن عن ضبط 893 مخالفة تموينية ببعض المراكز



أعلن اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن نتائج حملات التفتيش المكثفة التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي لضبط المخالفات التموينية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ أن الحملات أسفرت عن ضبط 893 مخالفة تموينية متعلقة بالغش التجاري، وبيع السلع مجهولة المصدر، والتلاعب بالأسعار، والامتناع عن بيع السلع الأساسية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين مشددًا على تكثيف الحملات المفاجئة والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع بعض التجار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارتها الخارجية بالمراكز والأحياء وذلك في إطار تشديد الرقابة علي جميع المنشآت التموينية والرقابة علي الأسواق وضبط التلاعب في الأسعار وأسفرت الحملات على مدار أسبوع على تحرير 893 محضر تمويني للمخابز البلدية والأسواق منهم 129 محضر في مجال الأسواق حيث تم ضبط محطة وقود وذلك لتصرفها في 2274 لتر سولار وضبط 76 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط مخزن غير مرخص بداخله أدوية خاصة بوزارة الصحة و48 جركن زيت طعام دون فواتير و9 لفات دقيق و7شكاير مكرونة دون فواتير كما تم تحرير عدد 2 محضر سلع غذائية منتهية الصلاحية ومحضر تجميع 40شكاير دقيق بلدي مدعم فضلًا عن ضبط تاجر تموينى قام بالتصرف والتجميع فى 255 كيلو سكر تمويني و272 زجاجة زيت تمويني وتجميع 205 كيس مكرونة وتصرف 140 باكو شاى تمويني وتصرف في 44 علبة جبنة بالإضافة إلى ضبط مشروع جمعيتي قام بالتصرف والتجميع في47 كيلو سكر تمويني و27 زجاجة زيت تمويني و259 كيس مكرونة وتجميع 1675 باكو شاى تمويني و7 علب جبنة تمويني ومشروع أخر قام بالتصرف والتجميع في 2530 كيلو سكر تموينى وتصرف في 2480 زجاجة زيت و1449 كيس مكرونة و241 باكو شاى تمويني و303 علبة جبنة كما تم تحرير محضر تصرف لمستودعين بوتجاز لتصرفهما في 250 أسطوانة بوتجاز وتحرير 7 محاضر غلق مستودعات بوتاجاز و7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات بوتاجاز وعدد11 محضر غلق تجار تموينيين وتحرير عدد 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار التموينية المقررة وتحرير عدد 12 محضر سجائر بأزيد من السعر و6محاضر لمنشآت لمزاولة النشاط دون ترخيص و61 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهى والمطاعم والمحال التجارية و5محاضر عدم حمل شهادات صحية، أما في مجال المخابز البلدية فقد تم تحرير 764 محضر متنوع مابين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين