محافظ أسيوط يعلن عن ضبط 893 مخالفة تموينية ببعض المراكز

محافظات
جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

 

 

 


أعلن اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن نتائج حملات التفتيش المكثفة التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي لضبط المخالفات التموينية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

 

وأكد المحافظ أن الحملات أسفرت عن ضبط 893 مخالفة تموينية متعلقة بالغش التجاري، وبيع السلع مجهولة المصدر، والتلاعب بالأسعار، والامتناع عن بيع السلع الأساسية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين مشددًا على تكثيف الحملات المفاجئة والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع بعض التجار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارتها الخارجية بالمراكز والأحياء وذلك في إطار تشديد الرقابة علي جميع المنشآت التموينية والرقابة علي الأسواق وضبط التلاعب في الأسعار وأسفرت الحملات على مدار أسبوع على تحرير 893 محضر تمويني للمخابز البلدية والأسواق منهم 129 محضر في مجال الأسواق حيث تم ضبط محطة وقود وذلك لتصرفها في 2274 لتر سولار وضبط 76 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط مخزن غير مرخص بداخله أدوية خاصة بوزارة الصحة و48 جركن زيت طعام دون فواتير و9 لفات دقيق و7شكاير مكرونة دون فواتير كما تم تحرير عدد 2 محضر سلع غذائية منتهية الصلاحية ومحضر تجميع 40شكاير دقيق بلدي مدعم فضلًا عن ضبط تاجر تموينى قام بالتصرف والتجميع فى 255 كيلو سكر تمويني و272 زجاجة زيت تمويني وتجميع 205 كيس مكرونة وتصرف 140 باكو شاى تمويني وتصرف في 44 علبة جبنة بالإضافة إلى ضبط مشروع جمعيتي قام بالتصرف والتجميع في47 كيلو سكر تمويني و27 زجاجة زيت تمويني و259 كيس مكرونة وتجميع 1675 باكو شاى تمويني و7 علب جبنة تمويني ومشروع أخر قام بالتصرف والتجميع في 2530 كيلو سكر تموينى وتصرف في 2480 زجاجة زيت و1449 كيس مكرونة و241 باكو شاى تمويني و303 علبة جبنة كما تم تحرير محضر تصرف لمستودعين بوتجاز لتصرفهما في 250 أسطوانة بوتجاز وتحرير 7 محاضر غلق مستودعات بوتاجاز و7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات بوتاجاز وعدد11 محضر غلق تجار تموينيين وتحرير عدد 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار التموينية المقررة وتحرير عدد 12 محضر سجائر بأزيد من السعر و6محاضر لمنشآت لمزاولة النشاط دون ترخيص و61 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهى والمطاعم والمحال التجارية و5محاضر عدم حمل شهادات صحية، أما في مجال المخابز البلدية فقد تم تحرير 764 محضر متنوع مابين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين

اسيوط استهلاك اسيو أعلن آسية افة ألا الاجر الإجراءات اسعا اسف أسفر الـ الأساسي اساسي الإجراءات القانونية اساسية أجرأ اسع الاساس الأساسية الأسبوع الاسبوع الماضي الاسعار إجراء إجراءات أساس أسبوع اهل أجا اتخاذ البلد وين وكيل وزارة التموين

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة اخر إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوكتوك في أسيوط

وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارا بتعيين عدلى أبوعقيل سكرتيرا عاما لأسيوط وخالد عبدالرؤوف سكرتيرا مساعدا

جامعة أسيوط تفوز بأول مباراة من الموسم السابع لبرنامج العباقرة جامعات

افتتاح ثاني مركز جامعي للتطوير المهني بكلية التجارة بجامعة أسيوط قريبا

حملة توعوية لـ "طلاب إعلام أسيوط" عن مستشفى الأورام الجامعي الجديد

تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة لبحث سبل التعاون المشترك

محافظ أسيوط يتفقد قافلة منافذ تابعة للإصلاح الزراعي لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة

محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى الرمد بحى شرق

الأكثر قراءة

عاجل| جهاز مدينة 15 مايو يصدم المواطنين ويقطع مواسير المياه لإجبارهم على تركيب عدادات الكترونية

انفراد| البعثة الإسبانية تحاول نفي الاتهامات عنها برسائل الواتساب والرد بالفيديو

في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر

الفريق الطبي بمستشفى السنبلاوين ينجح في إنقاذ حياة مريض يعاني من جلطة بالمخ في الدقهلية

الكويت وعمان يبدآن مشوار بطولة خليجي 26

‏مصادر محلية يمنية: جماعة الحوثي أصدرت توجيهات غير معلنة تقضي بتقييد حركة قياداتها وتمويهها

خبير: تعامد الشمس على معبد الكرنك يثبت دقة المصريين القدماء

كنيسة قوص الإنجيلية تعقد لقاء “القيم المجتمعية وأثرها في بناء مجتمع متماسك”