موعد مباراة باير ليفركوزن ضد فرايبورج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
باير ليفركوزن
باير ليفركوزن

يترقب عشاق ومحبي الكرة الألمانية مباراة باير ليفركوزن وفرايبورج وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

فاز فرايبورج على فولفسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من البوندزليجا كما فاز باير ليفركوزن على أوجسبورج بهدفين نظيفين في نفس الجولة.

يحتل باير ليفركوزن المركز الثاني برصيد 29 نقطة في جدول الدوري الألماني في الموسم الحالي بينما يحتل فرايبورج المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

موقف باير ليفركوزن وفرايبورج في الدوري الألماني 

احتل باير ليفركوزن المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 90 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 28 مباريات وتعادل في 6 مباراة وخسر مباراة. 

في حين احتل فرايبورج المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 42 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 11 مباريات وتعادل في 9 مباراة وخسر 14 مباراة.

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موعد مباراة باير ليفركوزن وفرايبورج في الدوري الألماني 

من المقرر أن تقام مباراة باير ليفركوزن وفرايبورج يوم السبت 21 ديسمبر 2024 على إستاد باي أرينا معقل باير ليفركوزن وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات الدوري الألماني، حيث يمكن مشاهدة مباراة باير ليفركوزن وفرايبورج عبر قناة 5 beIN Sports.

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