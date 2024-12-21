محافظ أسيوط: تركيب كشافات جديدة بقرية مير بمركز القوصية



أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار جهود رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وصيانة وتركيب الكشافات الجديدة بالمراكز والمدن والأحياء وخاصة بالشوارع الرئيسة والفرعية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز نفذت أعمال تركيب الكشافات بدائرة الوحدة المحلية بمير ابتداءا من التركيب بالمداخل والشوارع الرئيسية بقرية بنى إدريس ثم قرية بنى صالح حتي مدخل قرية عنك وطريق عزبة انطون ومدخل عنك وطريق القوصية الدير وطريق السراقنا فضلًا عن طريق مير كوبري الأنصار ومن كوبري أيوب حتي عزبة انطون بمير وطريق الحبالصة بمير بالإضافة إلى مقابر قرية الصبحة بمير وطريق مير البحري وبمير الجديدة وطريق مير البحري وطريق عزبة عبد الوكيل وتركيب وصيانة الكشافات بالشارع العام بمير أمام المدرسة الإبتدائية والمطافئ مسجد السكاكرة وقرية عرامية الديوان وذلك بإشراف صفاء بدوي رئيس الوحدة المحلية بمير ومسؤولي إدارة الكهرباء بمركز ومدينة القوصية.