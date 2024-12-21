بالصور.. تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعابد الكرنك في الأقصر.. إيذانا ببدء فصل الشتاء

محافظات
بوابة الفجر

 


احتفلت محافظة الاقصر، اليوم السبت بظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك وهي الظاهرة التي تحدث في يوم 21 ديسمبر من كل عام، والذي يوافق بداية فصل الشتاء رسميًا،  لمدة ساعة واحدة من الساعة الـ 6 صباحا حتى الساعة الـ 7 صباحا، بحضور الدكتور هشام ابوزيد، نائب محافظ الأقصر، ولفيف من القيادات التنفيذية والقطاع السياحي، وشركة الصوت والضوء، وعدد كبير من السائحين.
وأوضح اللواء على الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، أن مدينة الأقصر، استعدت للاحتفال بالحدث الأثرى والفلكى تعامد الشمس على معابد الكرنك وذلك فى احتفالية سياحية وفنية، عدد من علماء الآثار والفلك والمصريين والعديد من السياح الأجانب الذين يزورون الأقصر، وبمشاركة مسؤولي السياحة والثقافة والتربية والتعليم والآثار والمرشدين السياحيين فى المحافظة ووسائل الإعلام.
وأضاف أن فعاليات تعامد الشمس، بدأت بالتجمع في تمام الساعة السادسة صباحا أمام ساحة معابد الكرنك، وفي تمام 6.15 صباحا مقدمة عرض الصوت الضوء أمام ط وفي 6.30 صباحا، موسيقى شروق الشمس، وفي  الساعة 6.35 صباحا موعد شروق الشمس، وفي تمام الساعة 6.40 حتى الـ7 صباحا بدء تعامد الشمس على قدس الأقداس داخل معبد الكرنك.
ومن جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، أن رصد ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك تعد أحد أهم الأحداث التي تسعي المحافظة لاستغلالها في تنشيط السياحة وجذب مزيد من السياح وزيادة المناسبات على الأجندة السياحية المصرية والتعريف بريادة وتميز المصري القديم وبراعته في ربط علوم الفلك والهندسة المعمارية معًا.
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