محافظ أسيوط يعلن عن بدء تشغيل وحدة الطب الرياضي باستاد الأربعين

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بوابة الفجر

 

 

 

 

 


أعلن اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن بدء تشغيل وحدة الطب الرياضي داخل استاد الاربعين بحى غرب أسيوط، اعتبارًا من غدا الأحد  22 ديسمبر 2024 لتقديم العديد من الخدمات الطبية وجلسات العلاج الطبيعي بأسعار رمزية وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بقيادة أحمد السويفي مدير المديرية ستقوم بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة بتشغيل وحدة الطب الرياضي داخل استاد الأربعين وستقدم خدماتها بأسعار رمزية، لتكون في متناول جميع الفئات، مع التركيز على تقديم خدمات علاجية وتأهيلية متميزة للرياضيين وغيرهم من المرضى خاصة في مجال العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب والباطنة والتأهيل البدني والتخسيس.

وأشار المحافظ إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الأنشطة الرياضية والصحية بالمحافظة ومن المتوقع أن تكون الوحدة إضافة قيمة للخدمات الصحية، حيث سوف تلبي احتياجات العديد من المرضى والرياضيين الذين يعانون من الإصابات أو يحتاجون إلى الخدمات التأهيلية حيث تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والكفاءات المتخصصة لضمان تقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية ومواعيد عملها أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرًا بصورة مبدئية على أن يتم التشغيل فيما بعد طوال أيام الأسبوع على فترتين عمل يوميًا

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