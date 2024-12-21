بعد نجاح "الحريفة 2".. نور النبوي يوجه رسالة للجمهور

الفجر الفني
نور النبوي
نور النبوي

أعرب الفنان نور عن سعادته البالغة بنجاح الجزء الثاني من فيلم "الحريفة"، والتي يحمل اسم الريمونتادا، وذلك من خلال توجيه رسالة شكر للجمهور، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

ونشر "النبوي" مقطع فيديو أثناء العرض الخاص للفيلم، وعلق عليه قائلًا:" حب الجمهور في القلب وانتوا السبب بعد ربنا فى نجاح فيلم الحريفة 2، مبسوط قوي قوي إن الفيلم عجبكم".

منشور نور النبوي

 

إيرادات فيلم "الحريفة 2"

 

وتخطت إيرادات فيلم "الحريفة 2" الـ 76 مليون جنية، في الأسبوع الثاني من  طرحه بدور العرض السينمائية، حيث تم عرضه يوم 4 ديسمبر الجاري، لذلك احتل المركز الأول في شباك تذاكر السينما.

 


أحداث  فيلم “الحريفة 2”



يأتي الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بعنوان "الريمونتادا" ليستكمل رحلة أبطال الفيلم بعد تحقيقهم الفوز بإحدى البطولات الرياضية. تدور الأحداث حول انتقال الأبطال إلى عالم الجامعة لأول مرة، حيث يواجهون تحديات جديدة ويكتشفون أجواء مميزة في هذه البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يعودون لممارسة كرة القدم، ولكن هذه المرة مع انضمام لاعبين جدد من الجنسين إلى فريقهم، مما يضيف مزيدًا من الإثارة والتشويق إلى القصة.

 


أبطال وصناع فيل “الحريفة 2”



"الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

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بعد نجاح "الحريفة 2".. نور النبوي يوجه رسالة للجمهور