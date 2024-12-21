الأقصر تحتفل بتعامد الشمس في الكرنك وإعلان بدء فصل الشتاء رسميًا

أخبار مصر
بوابة الفجر

استمتع عدد كبير من السائحين والزائرين اليوم السبت 21 ديسمبر برصد ومشاهدة ظاهرة تعامد  الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك، فجر اليوم السبت، للإعلان عن بدء الانقلاب الشتوى ودخول فصل الشتاء رسميًا وهي ظاهرة فلكية مميزة تتكرر في المعابد المصرية.

وتوافد عدد كبير من السائحين فجرًا للمشاركة في الاحتفالية السنوية وسط رائعة، وشهدت معابد الكرنك قبل شروق الشمس عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس في واجهة الصرح الرئيسي لمعابد الكرنك، وموسيقى شروق الشمس المميزة التي أبهرت الجمهور، وذلك فعاليات العروض الفنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية والتنورة، وذلك لحضور فعاليات احتفالية تنظمها وزارة الآثار والسياحة بالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المرشدين السياحيين، ضمن فعاليات تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك، والتى تنظم احتفالية بها سنويًا فى 21 ديسمبر من كل عام.، للإعلان رسميًا عن بدء فصل الشتاء فى مصر.

وبدأ برنامج الاحتفالية فى قبل شروق الشمس بالتجمع لكافة الضيوف أمام ساحة معابد الكرنك، ثم بدأت عروض احتفالية برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة، للمساهمة فى الترويح والترفيه للحضور من الأفواج الأجنبية والمصريين والضيوف، ثم مقدمة عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس فى واجهة الصرح الرئيس لمعابد الكرنك، كما شمل برنامج الاحتفالية بدء موسيقى شروق الشمس التراثية أمام الصرح الرئيس لمعابد الكرنك، وتمت تغطية شروق الشمس ورصده من قبل الضيوف وفريق الإعلاميين من مصر وحول العالم الذين يهتمون سنويًا برصد التعامد ويستمر حتى الساعة السابعة صباحًا.

يذكر أن الأقصر تحتفل سنويًا فى فجر يوم 21 ديسمبر، بأحد أهم الأحداث الفلكية فى مصر والعالم أجمع، والذى تم خلاله تعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعبد آمون رع بالكرنك، وذلك إعلانًا بالانتقال الشتوى رسميًا، حيث يعد معبد أمون رع أحد أكبر معابد الكرنك أقامه المهندسين المصريين القدماء بمشهد بديع وسحر خاص على محور شمسى والذى يتوافق مع الانتقال الشتوية، مما يعتبر إبداعا فلكيا هندسيا معماريا تاريخيا بأرض الأقصر.

 

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