الأهلي يطيح بلاعبه في صفقة تبادلية

يدرس مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، دخول لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في ملف الصفقات التبادلية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق بالفترة المقبلة.

وينوي مجلس إدارة النادي الأهلي، دخول خالد عبدالفتاح لاعب الفريق في الصفقات التبادلية بالميركاتو الشتوي، بعد ترحيب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، برحيله في منتصف الموسم الجاري.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أنه حال التوصل لاتفاق مع نادي زد بالحصول على خدمات مصطفى العش مدافع الفريق، سيتم دخول عبدالفتاح في الصفقة وتقليل قيمة الصفقة المادية.

من ناحية أخرى، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد، ومن المقرر أن يسبق المران مؤتمرا صحفيا للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، للحديث عن استعدادات الفريق للمباراة.

ويخوض الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، أمام شباب بلوزداد الجزائري، في السادسة مساء غدٍ الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

وجاءت قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد، كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير - حمزة علاء.

في خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – خالد عبد الفتاح – أشرف داري - أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس.

في خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – إمام عاشور – عمر الساعي - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – بيرسي تاو – رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي – كهربا.

فيما ضمت قائمة المستبعدين كل من:

واستبعد كولر من قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد كلا من: عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، علي معلول، كريم فؤاد، مصطفى أبو الخير، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، سمير محمد، محمد عبد الله، مصطفى مخلوف.

وكان الأهلي استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على ستاد أبيدجان بالقاهرة، ثم التعادل مع أورلاندو في جنوب إفريقيا.