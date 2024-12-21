مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة (صور)

شهدت قبل قليل، محافظة البحيرة، وقوع حادث تصادم بين اوتوبيس ودراجة بخارية تروسيكل، بطريق كفرالدوار سيدي غازي، أسفر عن وفاة عدد 4 أشخاص من أسرة واحده، وإصابة 3 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفي المركزي، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفرالدوار، يفيد وقوع حادث تصادم بين اوتوبيس مع دراجة بخارية تروسيكل، بطريق كفرالدوار سيدي غازي، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفي كفرالدوار المركزي.

بالفحص تبين وفاة كلا من، "صفاء السيد" 38 عاما، مقيمه بمنيا القمح بالشرقية، "دنيا ضاحي السيد" 14 عاما، مقيمه بمنيا القمح بالشرقية، "ياسين ضاحي السيد" 13 عاما، مقيمه بمنيا القمح بالشرقية، و"عبد الرحمن ضاحي السيد" 11 عاما، مقيم بمنيا القمح بالشرقية، وتم إيداع الجثامين بثلاجات حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب كلا من، "مصطفى عبدالحميد قبيسي" 18 عاما، مقيم بسيدى غازي، مصاب بكسور مضاعفة متفرقة بالجسد، "طفلة مجهولة الهوية، 13 عاما، مصابه بإشتباه نزيف بالمخ، و"داليا ضاحي السيد" 18 عاما، مقيمه بمنيا القمح بالشرقية، مصابه بإشتباه كسر بالساق اليسري، وجاري تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة للمصابين، وحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض علي النيابة العامة.

البحيرة

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