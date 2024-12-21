خلافات سابقة.. تفاصيل مقتل شاب خلال مشاجرة في البدرشين

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين بقتل شاب ويدعى "إبراهيم.ص" خلال مشاجرة بسبب خلافات سابقة بقرية الطرفاية في البدرشين.

القبض على المتهم

تلقى مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بقرية الطرفاية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يُدعى "إبراهيم ص" به آثار طعنة نافذة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.