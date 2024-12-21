أكلوا وجبه طعام فاسدة.. إصابة 4 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في الفيوم

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم فول وطعمية فاسدين، داخل منزل الأسرة بحي الجامعة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بمحافظة الفيوم، وتم نقلهم إلى المستشفى وتم عمل غسيل معدة لهم ووضعهم تحت الملاحظة واستقرت حالتهم، وحُرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن،إخطارًا مأمور مركز شرطة أول الفيوم، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ، باستقبال مستشفى الفيوم العام 4 أشخاص من أسرة واحدة وهم زوجين واثنين من أبنائهما في حالة مغص معوي وقئ مستمر واسهال ادعاء بسبب تسمم غذائي ادعاء تناول وجبة طعام فاسدة. وهم " ممدوح.ف ك " 45سنه، والزوجه" مريم. ي.غ " 35 سنه، و"نوال ممدوح " 8 سنوات، و" ايزان ممدوح" 6 سنوات،

وبسؤال المصابين أكدوا إصابتهم بمغص وقئ ومستمر عقب تناولهم وجبه طعام فاسدة "وجبة فول وطعميه " وتم عمل غسيل معدة لهم ووضعهم تحت الملاحظة بعد استقرار حالتهم الصحية.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة.