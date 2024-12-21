تأجيل أولى جلسات استئناف ستورجي على حكم إعدامه في الفيوم

قررت محكمة مستأنف جنايات الفيوم المنعقدة اليوم السبت، تاجيل أولى جلسات الاستئناف المقدم من" ابراهيم. ك "المتهم بقتل نجل عمه على حكم إعدامه لجلسة منتصف يناير المقبل وذلك لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.



وكانت أصدرت محكمة جنايات الفيوم، في 20 اغسطس الماضي، حكمها على المتهم، بالإعدام شنقًا، بتهمة قتل ابن عمه ذبحا، بحي الصوفي بمحافظة الفيوم.



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد فؤاد، مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، بتلقيها بلاغا من الأهالي بقيام شاب بإنهاء حياة ابن عمه ذبحا وفصل رقبته عن جسده وفر هاربا.

فور البلاغ انتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم، وكشفت المعاينة الأولية أن شاب في العقد الثاني من العمر ذُبح على يد آخر في ظروف غامضة.

وكشف تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء حسام أنور، مدير مباحث المحافظة، وقادها العقيد محمود هيبة، مفتش مباحث القسم، والرائد أحمد السوهاجي، رئيس المباحث، أن الجاني هو ابن عم القتيل، وأثناء مرور المجني عليه بالحارة طعنه الجاني ثم فصل رقبته عن جسده وفر هاربًا، وتمكن قوات قسم شرطة الفيوم من إلقاء القبض على المتهم وضبط الأداة المستخدمة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأحالت الواقعة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.