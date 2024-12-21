فريق طلاب حاسبات ومعلومات أسيوط يفوز بالبطولة العربية الإفريقية ACPC

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم السبت فريق كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، لفوزه في البطولة العربية الإفريقية للبرمجيات وطرق الحل المنهجي ACPC، والتى نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ACPC، بمدينة الأقصر، حيث تصدُّر الفريق المركز الثاني عشر، من بين 130 فريقًا مشاركًا يمثلون 16 دولة عربية، وإفريقية، وحصل على الميدالية البرونزية في المسابقة؛ ليتأهل بذلك للمشاركة في البطولة الدولية، وذلك بدعم، ورعاية صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

وجاءت مشاركة الفريق تحت إشراف الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور خالد فتحي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماجد عسكر المدرس بقسم علوم الحاسب بالكلية، ورائد الفريق

وأكد الدكتور المنشاوي على كفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المحلية والدولية في مختلف المجالات، متمنيًا لفريق جامعة أسيوط (Silence)، أن يكون هذا التفوق؛ دافعًا لتحقيق المزيد من النجاح، والإبداع في شتى المجالات، ونقطة الانطلاق نحو المستقبل الباهر الذي ينشدونه جميعًا.

وكما أكد رئيس جامعة أسيوط على أن الجامعة تبذل جهودا كبيرة لرعاية طلابها المبتكرين وتحرص علي تهيئة بيئة محفزة على الابتكار، والتميز، مشيرا إلى أن تفوق الطلاب يعكس قوة التدريب والإعداد، بهدف

بناء جيل من الكوادر الشبابية، قادر علي استكمال مسيرة التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات؛ بأسلوب علمي متطور، ومبتكر.

وثمن رئيس الجامعة؛ كافة الجهود التي يبذلها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ في دعم قدرات الطلاب الإبداعية، ووضع آليات لاكتشافهم، فضلًا عن تمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا، والابتكار؛ للباحثين، والمبتكرين النوابغ، وتحويلها إلى منتجات ذات جدوى اقتصاديًا، خاصةً في المجالات التي تتعلق بخدمة أغراض التنمية في مصر، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي يعد مبدأ الابتكار، وريادة الأعمال؛ أحد مبادئها المهمة.

وأفادت الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد إن البطولة العربية الإفريقية؛ شهدت تنافسًا قويًّا بين 130 فريقًا مشاركًا من 16 دولة، وكان من بينهم 68 فريقًا من مختلف الجامعات المصرية، حيث قدّم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ دعمًا ماديًا لنحو 26 فريقًا منهم، يمثلون أصحاب المراكز الأولى بالجامعات المصرية، وقدره 100،000 جنيه لكل فريق، موضحةً أن فريق كلية الحاسبات والمعلومات (Silence)؛ تمكّن من الحصول علي أعلي المراكز المتقدمة من بين 4 فرق جامعية، وهي فرق جامعات القاهرة وعين شمس وسوهاج وأسيوط، مُتمنيةً للفريق مواصلة التألق، وتحقيق المزيد من النجاحات في البطولة الدولية القادمة.

وتكوّن أعضاء الفريق من أبناء كلية الحاسبات والمعلومات، وهم؛ محمد رضا، نورهان حنا، وعبدالرحمن سعد، بجانب إثنين من المدربين من خريجي الكلية، وهما؛ حسين إبراهيم أبو الحسن، وأحمد عزت، واستمرت المسابقة لمدة 5 ساعات، حيث تنافس المشاركون خلالها في تصميم، وحل برامج معقدة باستخدام خوارزميات متقدم