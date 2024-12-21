"التعليم" تعقد سلسلة ورش عمل لإعداد مصفوفة البرامج التدريبية اللازمة للترقي

عقدت الأكاديمية المهنية للمعلمين سلسلة من ورش العمل لإعداد مصفوفة البرامج التدريبية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية المطلوبة للترقي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت إشراف الدكتور أيمن محمد بهاء، نائب الوزير.

شملت ورش العمل إعداد مصفوفة المعارف والمهارات لشاغلي وظائف المعلمين، واعتمدت على منهجية تحليل المعايير الملزمة للأداء التعليمي، وفقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013. كما تضمنت تحليل بطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة بالقرار الوزاري رقم 164 لسنة 2016، بهدف الوصول إلى مصفوفة المعارف والمهارات المطلوبة لشاغلي وظائف المعلمين.

شارك في الورش نخبة من الخبراء من جامعات الأزهر، والقاهرة، وعين شمس، بالإضافة إلى خبراء من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد (نقاء)، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والمجلس الأعلى للأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية. كما شارك ممثلون عن الإدارة المركزية لشئون المعلمين، وأكاديمية التعليم الفني، وتطوير المناهج، بالإضافة إلى مستشاري المواد الدراسية الأساسية، ومديري الإدارات العامة بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وأعضاء الإدارة العامة لصلاحية الترقي.

أسفرت الورش عن وضع مصفوفات متكاملة شملت: