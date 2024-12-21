غيبوبة سكر.. فك لغز مصرع شاب داخل شقة في المطرية

حوادث
جثة
جثة

استمعت نيابة المطرية لأقوال والدة شاب عثر عليه متوفى داخل غرفته في منطقة المطرية.

وقالت والدة الشاب أن نجلها كان صاحب تاريخ مرضي في السكر ويتلقي علاجه بانتظام.

وأضافت والدة الشاب أن ابنها يوم الواقعة دخل غرفته ونام وعندما دخلت لافاقته وجدته متوفي متأثرا بغيبوبة سكر ولم تتهم أحد جنائيا ولم تشتبه في احد.

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من إحدى المستشفيات تفيد باستقبالها جثة شاب عثر عليه متوفى داخل شقته.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبعد الكشف على جثة المتوفى تبين أنه لقي مصرعه نتيجة إصابته بغيبوبة سكر أفقدته حياته.


تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

حوادث الفجر الكشف البلاغ النيابة العامة النيابة المطرية تحقيق

الأكثر قراءة

عاجل| جهاز مدينة 15 مايو يصدم المواطنين ويقطع مواسير المياه لإجبارهم على تركيب عدادات الكترونية

انفراد| البعثة الإسبانية تحاول نفي الاتهامات عنها برسائل الواتساب والرد بالفيديو

في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر

الفريق الطبي بمستشفى السنبلاوين ينجح في إنقاذ حياة مريض يعاني من جلطة بالمخ في الدقهلية

الكويت وعمان يبدآن مشوار بطولة خليجي 26

‏مصادر محلية يمنية: جماعة الحوثي أصدرت توجيهات غير معلنة تقضي بتقييد حركة قياداتها وتمويهها

خبير: تعامد الشمس على معبد الكرنك يثبت دقة المصريين القدماء

كنيسة قوص الإنجيلية تعقد لقاء “القيم المجتمعية وأثرها في بناء مجتمع متماسك”