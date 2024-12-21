غيبوبة سكر.. فك لغز مصرع شاب داخل شقة في المطرية

استمعت نيابة المطرية لأقوال والدة شاب عثر عليه متوفى داخل غرفته في منطقة المطرية.

وقالت والدة الشاب أن نجلها كان صاحب تاريخ مرضي في السكر ويتلقي علاجه بانتظام.

وأضافت والدة الشاب أن ابنها يوم الواقعة دخل غرفته ونام وعندما دخلت لافاقته وجدته متوفي متأثرا بغيبوبة سكر ولم تتهم أحد جنائيا ولم تشتبه في احد.

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من إحدى المستشفيات تفيد باستقبالها جثة شاب عثر عليه متوفى داخل شقته.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبعد الكشف على جثة المتوفى تبين أنه لقي مصرعه نتيجة إصابته بغيبوبة سكر أفقدته حياته.



تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.