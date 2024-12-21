طلاب تعليم الفيوم يشهدون ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بقصر قارون

شارك صباح اليوم السبت، الدكتور محمد عبدالقوي، مدير عام إدارة يوسف الصديق التعليمية والدكتور محمد البطران، وكيل إدارة يوسف الصديق وفريق العمل بالإدارة، وعدد من طلاب مدارس إدارة يوسف الصديق التعليمية فى تلك الاحتفالية الفريدة على مستوى الجمهورية ظاهرة تعامد الشمس علي قدس الأقداس، بمعبد قصر قارون بيوسف الصديق - محافظة الفيوم.

وذلك تزامنا مع مبادرة الفيوم تتحدث للتعرف علي معالم الفيوم السياحية والآثرية والتاريخية، تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وبمتابعة وتكليف الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

حيث تحتفل محافظة الفيوم بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون والذى يمثل حدثًا فلكيًا فريدًا يتكرر فى الحادى والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام.

معبد قصر قارون يقع على الجانب الجنوبي الغربي لبحيرة قارون ويرجع تاريخه إلى الحقبة اليونانية الرومانية، وكان مخصصًا لعبادة الإله سوبك إله الفيوم في العصور الفرعونية، وأُطلق عليه فى العصور الإسلامية قصر قارون لقربه من بحيرة قارون، وكانت غرف القصر تستخدم لتخزين الغلال، وتعتبر ظاهرة تعامد الشمس على المعبد صبيحة الحادى والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام ظاهرة معمارية فلكية فريدة حيث تتعامد الشمس علي قدس أقداس المعبد تزامنًا مع بداية الانقلاب الشتوى، الذي يعد إيذانًا ببدء فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالى.



مع خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد عبد القوى مدير عام الادارة والدكتور محمد البطران، وكيل الإدارة وفريق عمل الإدارة على المشاركه المتميزة فى تلك الاحتفالية.

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