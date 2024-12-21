موعد مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد السكندري لمواجهة نظيره فريق غزل المحلة بالجولة الخامسة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري



تقام هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت على ملعب ستاد غزل المحلة.



يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط، جمعها من 4 مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في مباراة، وخسر مبارة، وله 3 أهداف وعليه هدفين.



ويحتل نادى غزل المحلة المركز الـ13 برصيد 4 نقاط، جمعها من 4 مباريات، فاز في مباراة، وخسر مباراة، وتعادل في 2، وله 3 أهداف وعليه 7 أهداف.



القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وغزل المحلة



ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

