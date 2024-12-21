جدول هدافي الدوري المصري هذا الموسم حتى الآن

واصل ناصر منسي، مهاجم الزمالك، تألقه في بطولة الدوري المصري الممتاز لعام 2024، حيث انفرد بصدارة ترتيب الهدافين بعد تسجيله 4 أهداف خلال الجولات الأولى.



وقدم اللاعب أداءً مميزًا ساهم في تعزيز قوة هجوم الفريق الأبيض، ليصبح أبرز المنافسين على لقب هداف الدوري هذا الموسم.



تبدو المنافسة على لقب الهداف مشتعلة منذ بداية الموسم، مع تألق لاعبين مثل علي فوزي ومحمود زلاكة، الذين سجلوا 3 أهداف لكل منهما، ليقتربوا من القمة.



كما شهدت القائمة ظهور أسماء لامعة من الأهلي والمصري، مما يعكس قوة الأداء الجماعي لتلك الفرق.



ترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم



جاءت قائمة الهدافين بعد انتهاء مباريات الجولة الأخيرة كالتالي:

ناصر منسي (الزمالك) - 4 أهداف.

علي فوزي (إنبي) - 3 أهداف.

محمود زلاكة (سيراميكا كليوباترا) - 3 أهداف.

محمد هلال (البنك الأهلي) - هدفين.

أحمد عاطف قطة (بيراميدز) - هدفين.

حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي (الأهلي) - هدفين لكل منهم.

إسلام عيسى ومحمد الشامي (المصري) - هدفين لكل منهما.

مع استمرار المباريات، يتوقع أن يحتدم الصراع على لقب الهداف، خاصة مع استعادة بعض اللاعبين مستواهم المعروف.

