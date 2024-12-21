الفريق الطبي بمستشفى السنبلاوين ينجح في إنقاذ حياة مريض يعاني من جلطة بالمخ في الدقهلية

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جهود مستشفى السنبلاوين
جهود مستشفى السنبلاوين في إنقاذ مريض بجلطة في المخ

كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة بالدقهلية، عن نجاح الفريق الطبى بمستشفى السنبلاوين، فى إتقاذ حياة مريض  يعانى من جلطة بالجانب الأيسر من المخ. 
وأضاف وكيل الوزارة أن المريض دخل مستشفي السنبلاوين وكان يعاني من جلطة مخية في الجانب الايسر نتيجة وجود سدة شريانية في الشريان السباتي الايسر وعلي الفور تم عمل دوبلكس علي شرايين الرقبة وتبين وجود انسداد في الشريان السباتي (Carotid stenosis )الايسر بنسبة 75% وانسداد في الشريان السباتي الايمن بنسبة 60%
كما أوضح أنه عقب إجراء الفحوصات اللازمة ودخول المريض العمليات تم إزالة السدة الشريانية (Carotid plaque)  واعادة التروية الدموية للمخ وانقاذ حياة المريض.
بدوره، أوضح الدكتور أحمد البيلى، وكيل المديرية للطب العلاجى أن أقسام الجراحات التخصصية بمستشفيات صحة الدقهلية تعمل على قدم وساق، ويتم اختيار بعض العمليات منها للعرض والتوثيق.
وأعرب وكيل الوزارة عن شكره للفريق الطبى ولإدارة مستشفى السنبلاوين وفى مقدمتهم الدكتور أحمد بدران مدير المستشفى متمنيًا المزيد من النجاح.
 

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