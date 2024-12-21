بدء تعميم نماذج الهوية البصرية لمحافظة الفيوم بمركز ابشواي

محافظات
بدء تعميم نماذج الهوية
بدء تعميم نماذج الهوية البصرية لمحافظة الفيوم بمركز ابشواي

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، برئاسة الأستاذ هاني رجب، رئيس المركز، ببدء تنفيذ وتعميم النماذج بالميادين العامة والجداريات والأسوار التجميلية، حيث تزينت الوحدة المحلية بشكشوك برئاسة الأستاذة ريحاب محمد شاكر، بثوب الهوية البصرية للمحافظة وتطبيق النموذج على الجدارية التجميلية بميدان شكشوك وبوابة المركز الرئيسية الرابطة بين مركزي ابشواي وسنورس.


وكذلك اللافتات الإرشادية بمداخل القري وعلى الطريق السياحي القاهرة شكشوك يوسف الصديق.

 

جاء ذلك على ضوء خلفية تسلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مشروع الهوية البصرية التصميمية لمحافظة الفيوم، وتوجيهات بتعميم نماذج الهوية البصرية على المباني الحكومية ووسائل المواصلات وكافة الأنشطة الحياتية بالمحافظة. 

 

وأوضح رئيس المركز أن العمل سيستمر بباقي الوحدات القروية التابعة ومدينة ابشواي، لتعميم نماذج الهوية البصرية لمحافظة الفيوم بمركز ابشواي.

 

 

 

 

 

 

رئيس مركز إبشواي: وصول سيارة الخدمات المتنقلة الخاصة بالنيابة العامة ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

IMG-20241220-WA0377
IMG-20241220-WA0377
IMG-20241220-WA0375
IMG-20241220-WA0375
IMG-20241220-WA0376
IMG-20241220-WA0376
IMG-20241220-WA0374
IMG-20241220-WA0374
IMG-20241220-WA0372
IMG-20241220-WA0372
IMG-20241220-WA0373
IMG-20241220-WA0373
IMG-20241220-WA0370
IMG-20241220-WA0370
IMG-20241220-WA0371
IMG-20241220-WA0371
IMG-20241220-WA0369
IMG-20241220-WA0369
IMG-20241220-WA0367
IMG-20241220-WA0367
IMG-20241220-WA0368
IMG-20241220-WA0368
IMG-20241220-WA0366
IMG-20241220-WA0366
IMG-20241220-WA0364
IMG-20241220-WA0364
IMG-20241220-WA0365
IMG-20241220-WA0365
الفيوم تعميم نماذج تطبيق الهوية البصرية محافظة الفيوم الميادين العامة قرية شكشوك

الأكثر قراءة

عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه

عاجل| جهاز مدينة 15 مايو يصدم المواطنين ويقطع مواسير المياه لإجبارهم على تركيب عدادات الكترونية

عاجل.. هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز والقناة الناقلة

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل لقاء طلائع الجيش في الدوري

تعرف علي أحدث تقنية لتغيير الصمام الأورطي دون جراحة في مصر

إيمري يُعلن تشكيل أستون فيلا لمواجهة مانشستر سيتي في البريميرليج

سعر الدولار اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية: استقرار مع ارتفاع عالمي