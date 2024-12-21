بدء تعميم نماذج الهوية البصرية لمحافظة الفيوم بمركز ابشواي

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، برئاسة الأستاذ هاني رجب، رئيس المركز، ببدء تنفيذ وتعميم النماذج بالميادين العامة والجداريات والأسوار التجميلية، حيث تزينت الوحدة المحلية بشكشوك برئاسة الأستاذة ريحاب محمد شاكر، بثوب الهوية البصرية للمحافظة وتطبيق النموذج على الجدارية التجميلية بميدان شكشوك وبوابة المركز الرئيسية الرابطة بين مركزي ابشواي وسنورس.



وكذلك اللافتات الإرشادية بمداخل القري وعلى الطريق السياحي القاهرة شكشوك يوسف الصديق.

جاء ذلك على ضوء خلفية تسلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مشروع الهوية البصرية التصميمية لمحافظة الفيوم، وتوجيهات بتعميم نماذج الهوية البصرية على المباني الحكومية ووسائل المواصلات وكافة الأنشطة الحياتية بالمحافظة.

وأوضح رئيس المركز أن العمل سيستمر بباقي الوحدات القروية التابعة ومدينة ابشواي، لتعميم نماذج الهوية البصرية لمحافظة الفيوم بمركز ابشواي.

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