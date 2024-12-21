مانشستر سيتي يكشف غياب نجمه لمدة شهر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تعرض مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، البرتغالي روبن دياز، لإصابة ستبعده عن الميادين لمدة أربعة أسابيع.

إصابة روبن دياز وابتعاده عن الملاعب شهر 

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني للفريق، كشف إصابة عضلية للمدافع البرتغالي الدولي، حيث شعر بها في الدقائق الأخيرة من المباراة التي خسرها الفريق أمام مانشستر يونايتد في الديربي الأسبوع الماضي.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي: "بعد 75 دقيقة أمام مانشستر يونايتد شعر بشيء ما".

وأضاف: "أنه قوي وأراد البقاء على أرض الملعب، لكنه الآن مصاب".

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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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تشكيل مباراة مانشستر سيتي المتوقع ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وأوضح غوارديولا أيضا أن البرازيلي إيدرسون، حارس المرمى، مشكوك في مشاركته أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، السبت.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يأمل فيه سيتي، الذي خسر ثماني مباريات في آخر 11 مباراة خاضها بكل البطولات وحقق فوزا وحيدا، في أن يبدأ في إيجاد حلول للإصابات المتوالية.

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