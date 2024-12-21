ارتفاع حصيلة الإصابات في تل أبيب إثر سقوط صاروخ من اليمن وفشل منظومة الدفاع

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن فرق الإسعاف نقلت 20 مصابًا إلى مستشفيات مختلفة في تل أبيب إثر سقوط صاروخ أطلق من اليمن، حسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، وارتفعت حصيلة الإصابات لاحقًا إلى 33 شخصًا، مع تزايد تأثير الهجوم.

فشل منظومة الدفاع الجوي

أثار الهجوم تحقيقًا عاجلًا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواجه تساؤلات حول فشل منظومة الدفاع الجوي في اعتراض الصاروخ. يُعد هذا الإخفاق تهديدًا إضافيًا للأمن الإسرائيلي، خاصة مع التحذيرات التي سبقت الهجوم بأيام قليلة.

تصعيد حوثي تجاه تل أبيب

جاء هذا الهجوم بعد يومين من التحذيرات التي أطلقتها جماعة الحوثي، مؤكدة نيتها استهداف مواقع داخل الأراضي الإسرائيلية. 

وتُعد هذه العملية جزءًا من تصعيد كبير في المنطقة، مما يفتح الباب أمام تداعيات سياسية وعسكرية قد تتفاقم في الأيام المقبلة.

اندلاع حريق في تل أبيب

أكدت إدارة الإطفاء الإسرائيلية وقوع حريق في شارع هبعل شيم طوف، يُرجح أنه نتيجة سقوط شظايا الصواريخ.

تم احتواء الحريق، بينما تعمل السلطات على تقدير الأضرار التي خلفها الهجوم.

تداعيات الهجوم

يمثل هذا التصعيد مرحلة جديدة في المواجهات الإقليمية، مع امتداد التهديدات إلى مناطق غير معتادة مثل تل أبيب، ويثير فشل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية قلقًا كبيرًا، لا سيما في ظل الحديث عن تحديث الأنظمة الدفاعية.

ارتفاع حصيلة الإصابات في تل أبيب إثر سقوط صاروخ من اليمن وفشل منظومة الدفاع سقوط صاروخ على تل أبيب الحوثيون وإسرائيل فشل منظومة الدفاع الجوي هجوم صاروخي من اليمن تصعيد في تل أبيب إصابات في تل أبيب حريق في شارع هبعل شيم طوف

الأكثر قراءة

عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه

عاجل| جهاز مدينة 15 مايو يصدم المواطنين ويقطع مواسير المياه لإجبارهم على تركيب عدادات الكترونية

عاجل.. هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز والقناة الناقلة

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل لقاء طلائع الجيش في الدوري

تعرف علي أحدث تقنية لتغيير الصمام الأورطي دون جراحة في مصر

إيمري يُعلن تشكيل أستون فيلا لمواجهة مانشستر سيتي في البريميرليج

سعر الدولار اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية: استقرار مع ارتفاع عالمي