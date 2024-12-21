تحديث أسعار الذهب اليوم السبت 21-12-2024: تعرف على أسعار البيع والشراء في مصر

أعلنت مؤسسة جولد بيليون عن تحديث أسعار الذهب في مصر صباح اليوم السبت، 21 ديسمبر 2024. تُعد هذه الأسعار مؤشرًا لحركة الذهب خلال اليوم، وخاصةً عيار 21 الذي يحظى بشعبية كبيرة بين المشترين.

تُظهر الأسعار الموضحة أدناه القيمة دون إضافة المصنعية والضريبة التي تُضاف على المشغولات الذهبية والسبائك.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

الشراء : 4297 جنيهًا.

: 4297 جنيهًا. البيع : 4284 جنيهًا.

: 4284 جنيهًا. سعر السبيكة وزن 1 جرام (شاملة المصنعية) : 4473 جنيهًا.

: 4473 جنيهًا. سعر السبيكة وزن 5 جرامات (شاملة المصنعية) : 21،825 جنيهًا.

: 21،825 جنيهًا. سعر السبيكة وزن 10 جرامات (شاملة المصنعية): 43،640 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

الشراء : 3760 جنيهًا.

: 3760 جنيهًا. البيع : 3750 جنيهًا.

: 3750 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب (8 جرامات): 30،080 جنيهًا للشراء، و30،070 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18

الشراء : 3223 جنيهًا.

: 3223 جنيهًا. البيع: 3214 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

الشراء : 2507 جنيهات.

: 2507 جنيهات. البيع: 2499 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب سعرًا بلغ 2621 دولارًا للشراء، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسواق العالمية مع استمرار الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

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