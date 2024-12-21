الكشف الطبي وصرف العلاج ل 600 مستفيد في قافلة مجانية بمركز شربين بالدقهلية

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جانب من أعمال القافلة
جانب من أعمال القافلة الطبية


تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية،التي قامت بالكشف وتقديم العلاج ل 600 شخص بقرية ابو جلال مركز شربين، وأكد على استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة التضامن، ومختلف الوزارات والمؤسسات والقطاعات لتوفير سبل الدعم والمساعدة وتقديم الخدمات المجانية لأبناء المحافظة وتيسير وصول الخدمة للمواطنين في كل مكان.

وأكد محافظ الدقهلية أن القوافل الطبية والعلاجية المجانية تأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان "بالتنسيق والتعاون مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي لتقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وشملت القافلة الطبية تخصصات،أمراض الجهاز الهضمي،الأمراض الباطنة،أمراض الكبد،الأطفال، بقرية ابوجلال مركز شربين مع صرف العلاج اللازم واجراء التحاليل والأشعة بالمجان، واستفاد من الخدمات الطبية والعلاجية للقافلة أكثر من 600 شخص.

من جهتها أوضحت الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي أن القافلة أقيمت بالتنسيق والتعاون مع الدكتورة منى عثمان مدير مديرية الشباب والرياضة بمركز شباب ابو جلال مركز شربين،وبالشراكة مع جمعية الدكتور محمد عبد الوهاب لرعاية مرضى زراعة الكبد، ومؤسسة عمار الخير، وبحضور  المهندس باسم بهاء رئيس مجلس أمناء مؤسسة عمار الخير، والأستاذ سامح رجب عبد البر رئيس مجلس إدارة مركز شباب ابوجلال،والأستاذ رضا علي منسق القوافل بمديرية التضامن الاجتماعي.

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