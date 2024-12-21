جوله تفقدية لـ "محافظ الدقهلية" بالمنصورة وطلخا منفردًا لمتابعة مستوى النظافة و الإشغالات ولقاء المواطنين

محافظات
تفقد محافظ الدقهلية
تفقد محافظ الدقهلية ميدان الشيخ حسانين ضمن جولته

 
تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صباح اليوم السبت بجولة بشوارع مدينة المنصورة وطلخا منفردًا لمتابعة مستوى النظافه العامه ورفع الإشغالات، والتقي بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ووجه بدراستها وحلها، كما استمع إلى آرائهم حول مستوى النظافة العامة بالمدينة وهل هناك تحسن من عدمه في مستوى الخدمة، مؤكدًا علي ضرورة تعاون المواطن مع أجهزة المحافظه في الحفاظ علي نظافة الشوارع والقاء القمامة في أماكنها المخصصة.
 

حيث شملت جولة " المحافظ " شارع المشايه السفليه وشارع الجمهوريه وشارع بورسعيد ومنطقة الشيخ حسانين وشارع الجلاء وشارع الثانويه وشارع الجيش ومدينة طلخا. 
 

وأشار اللواء " مرزوق " إلى أن مشاكل ومطالب المواطنين ورضائهم عن الخدمات المقدمه من أولي أولوياته، مشيرًا إلي أنه توجيهات مشدده لجميع رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتواجد بالشوارع وسط المواطنين لبحث مشاكلهم ومطالبهم والعمل علي حلها والتأكد من تقديم كافة الخدمات لهم.
 

والجدير بالذكر أن " محافظ الدقهلية " يتجول بالشوارع صباحا ومساءا كل يوم ليستمع إلى مشاكل ومطالب المواطنين ومدي رضائهم عن الخدمات المقدمه في جميع القطاعات وفي المقدمه قطاع النظافه، ولا يتوجه إلى مكتبه صباحا قبل تفقد جميع شوارع المنطقه المركزيه ولا يعود إلى استراحته مساءًا الا بعد المرور علي جميع الشوارع، بالإضافة إلي جولاته المفاجئة علي جميع مراكز ومدن المحافظة.

اشغالات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الشيخ حسان الخدمات المقدمة المراكز والمدن والأحياء اللواء طارق مرزوق النظافة العامة المنطقة المركزية بالمنصورة بالمواطنين جدير بالذكر جميع القطاعات رؤساء المراكز والمدن شارع بورسعيد شارع الجمهورية شارع الثانوية رفع الإشغالات دراستها طارق مرزوق محافظ الدقهلية شوارع مدينة المنصورة شارع المشاية

مواد متعلقة

الكشف الطبي وصرف العلاج ل 600 مستفيد في قافلة مجانية بمركز شربين بالدقهلية

الفريق الطبي بمستشفى السنبلاوين ينجح في إنقاذ حياة مريض يعاني من جلطة بالمخ في الدقهلية

تفاصيل إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالمنزلة في الدقهلية

أسعار البيض اليوم السبت 21-12-2024 في الدقهلية

أسعار الدواجن اليوم السبت 21-12-2024 في الدقهلية

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم السبت 21-12-2024 في محافظة الدقهلية

أسعار السمك اليوم السبت 21-12-2024 في الدقهلية

أسعار التوابل اليوم السبت 21-12 -2024 في محافظة الدقهلية

الأكثر قراءة

عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه

عاجل| جهاز مدينة 15 مايو يصدم المواطنين ويقطع مواسير المياه لإجبارهم على تركيب عدادات الكترونية

عاجل.. هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز والقناة الناقلة

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل لقاء طلائع الجيش في الدوري

إيمري يُعلن تشكيل أستون فيلا لمواجهة مانشستر سيتي في البريميرليج

تعرف علي أحدث تقنية لتغيير الصمام الأورطي دون جراحة في مصر

حبس المتهمة بقتل جارتها بسبب خلافات بينهما بطعنة في أوسيم