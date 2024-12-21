جوله تفقدية لـ "محافظ الدقهلية" بالمنصورة وطلخا منفردًا لمتابعة مستوى النظافة و الإشغالات ولقاء المواطنين



تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صباح اليوم السبت بجولة بشوارع مدينة المنصورة وطلخا منفردًا لمتابعة مستوى النظافه العامه ورفع الإشغالات، والتقي بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ووجه بدراستها وحلها، كما استمع إلى آرائهم حول مستوى النظافة العامة بالمدينة وهل هناك تحسن من عدمه في مستوى الخدمة، مؤكدًا علي ضرورة تعاون المواطن مع أجهزة المحافظه في الحفاظ علي نظافة الشوارع والقاء القمامة في أماكنها المخصصة.



حيث شملت جولة " المحافظ " شارع المشايه السفليه وشارع الجمهوريه وشارع بورسعيد ومنطقة الشيخ حسانين وشارع الجلاء وشارع الثانويه وشارع الجيش ومدينة طلخا.



وأشار اللواء " مرزوق " إلى أن مشاكل ومطالب المواطنين ورضائهم عن الخدمات المقدمه من أولي أولوياته، مشيرًا إلي أنه توجيهات مشدده لجميع رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتواجد بالشوارع وسط المواطنين لبحث مشاكلهم ومطالبهم والعمل علي حلها والتأكد من تقديم كافة الخدمات لهم.



والجدير بالذكر أن " محافظ الدقهلية " يتجول بالشوارع صباحا ومساءا كل يوم ليستمع إلى مشاكل ومطالب المواطنين ومدي رضائهم عن الخدمات المقدمه في جميع القطاعات وفي المقدمه قطاع النظافه، ولا يتوجه إلى مكتبه صباحا قبل تفقد جميع شوارع المنطقه المركزيه ولا يعود إلى استراحته مساءًا الا بعد المرور علي جميع الشوارع، بالإضافة إلي جولاته المفاجئة علي جميع مراكز ومدن المحافظة.