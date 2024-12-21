الفرق بين الفيتامينات والمعادن وتأثير نقص فيتامين د على الصحة

أكدت الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية العلاجية، أهمية التفريق بين الفيتامينات والمعادن في جسم الإنسان، حيث يؤدي كل منهما دورًا مختلفًا في الحفاظ على الصحة العامة.

وأوضحت خلال لقائها في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن المعادن تشمل عناصر مثل الماغنسيوم، الزنك، الحديد، والكالسيوم، بينما تتنوع الفيتامينات بين فيتامين سي، بي، دي، وغيرها.

أنواع الفيتامينات وتصنيفها

قسمت الدكتورة ياسمين الفيتامينات إلى نوعين رئيسيين:

فيتامينات ذائبة في الماء

تشمل فيتامينات مثل سي وبي .

. لا تشكل خطرًا على الجسم عند زيادتها؛ حيث يتم امتصاص الكمية المطلوبة، والتخلص من الزائد عن طريق البول.

فيتامينات ذائبة في الدهون

تشمل فيتامينات مثل د، أ، ك، وإي .

. هذه الفيتامينات تُخزن في الجسم لفترات طويلة، وقد يؤدي الإفراط في تناولها إلى مضاعفات صحية خطيرة.

مخاطر زيادة الفيتامينات الذائبة في الدهون

أوضحت الدكتورة ياسمين أن الفيتامينات الذائبة في الدهون تحتاج إلى اهتمام خاص؛ لأنها تختزن في الجسم.

زيادة فيتامين د قد تسبب مشكلات مثل تكلس الأنسجة أو تراكم الكالسيوم في أماكن غير مرغوبة بالجسم.

قد تسبب مشكلات مثل أو تراكم الكالسيوم في أماكن غير مرغوبة بالجسم. يجب تناول هذه الفيتامينات وفق إشراف طبي لتجنب الجرعات الزائدة.

أهمية فيتامين د وتأثير نقصه

ركزت الدكتورة ياسمين على الدور الحاسم لفيتامين د في صحة الإنسان، مشيرة إلى أن نقصه قد يؤدي إلى:

الاكتئاب .

. آلام في العظام وضعفها.

وضعفها. تساقط الشعر .

. ضعف المناعة .

. تأثير سلبي على صحة القلب.

أخذ فيتامين د بطريقة صحيحة

شددت الدكتورة على ضرورة تناول فيتامين د تحت إشراف طبي.

تحت إشراف طبي. إجراء التحاليل اللازمة هو الخطوة الأولى لتحديد الجرعات المناسبة، خاصة أن الجرعات الزائدة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

الفرق بين الفيتامينات والمعادن

المعادن

تشمل الماغنسيوم، الزنك، الحديد، والكالسيوم.

ضرورية لصحة العظام، إنتاج الطاقة، وتقوية المناعة.

الفيتامينات

مسؤولة عن العمليات الحيوية مثل تقوية الجهاز المناعي، تحسين صحة البشرة والشعر، والحفاظ على صحة الأعضاء.

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