وزراء الزراعة والتخطيط والري يتفقدون أنشطة مشروع "سيل" في المنيا

الاقتصاد
وزراء الزراعة والتخطيط
وزراء الزراعة والتخطيط والري

تفقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل" بمحافظة المنيا. 

تفاصيل الزيارة

شارك في الجولة اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وعدد من قيادات الوزارات والهيئات ذات الصلة. شهدت الجولة حضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والمهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

خلال الزيارة، تم استعراض الأنشطة والمشروعات التي ينفذها المشروع، والتي تشمل:

تطوير البنية التحتية الزراعية.

تمكين المرأة الريفية ودعمها اقتصاديًا.

تعزيز قدرات صغار المزارعين.

التنمية الريفية المستدامة ودعم الجمعيات الزراعية.

تحقيق التنمية المستدامة

أكد وزير الزراعة، على أهمية المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى دوره في تحسين مستوى معيشة الفلاحين، دعم صغار المزارعين، وتمكين المرأة الريفية. 

وأوضح أن الوزارة تعمل بتنسيق وثيق مع وزارة التخطيط والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) لضمان تنفيذ أنشطة المشروع بكفاءة وفعالية.

من جهتها، سلطت وزيرة التخطيط، الضوء على البعد التنموي للمشروع، مؤكدة أن التعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين يعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في التنمية الزراعية.

أنشطة الزيارة

شملت الزيارة توزيع عدد من المنح على المستفيدين من المشروع، بالإضافة إلى تفقد بعض المشروعات والأنشطة التي تم إنجازها في إطار "سيل"، بما يبرز دوره في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين ظروفهم المعيشية.

تعد هذه الزيارة خطوة هامة لتعزيز الجهود الحكومية لدعم التنمية الزراعية المستدامة في صعيد مصر، وتأكيدًا على أهمية التعاون بين الوزارات والشركاء الدوليين للنهوض بقطاع الزراعة وتحقيق التنمية الريفية الشاملة.

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