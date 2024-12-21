مدير عام تعليمية نجع حمادي يعقد اجتماعا مهما بمديري المدارس.. تعرف التفاصيل



عقد عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، صباح اليوم السبت، بمكتبه، اجتماعا بعدد من مديري المدارس بجميع المراحل الدراسية، وذلك للتأكيد علي عدد من التعليمات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية، تنفيذا لتوجيهات الأستاذ هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

جاء ذلك بحضور عبد الرؤوف عبد الواحد وكيل الإدارة، وعنتر حسن عبد اللاه مدير المتابعة. وتقويم الأداء، وأحمد عبد المجيد عضو المتابعة وتقويم الأداء، وعبد الرحمن نجيب مدير التعليم الابتدائي، ومحمود عمر مدير التعليم الإعدادي، وعبد القهار أحمد مدير التعليم الثانوي، وحازم زيدان مدير التعليم الفني، ورؤساء الأقسام، وموجهي أوائل المواد الدراسية والأنشطة التربوية.



وشدد مدير عام الإدارة، علي الاهتمام بالتقييمات كاملة ومصوبة، ودفاتر التقويمات وتكون معدة وكاملة، وكذا القوائم معدة وموقعة ومختومة، وسجل 26 قرائية جاهز ومعد.



وأكد المدير العام، علي ضرورة أن ألا تقل نسبة حضور التلاميذ والطلاب بالمدارس عن 95%، مع الحرص علي أن تكون المعامل والمكتبات مفتوحة ومهيئة لاستقبال التلاميذ والطلاب مع الألتزام بالزي المدرسي، مشددا علي تفعيل الأنشطة، ومشروع ازرع شجرة، مع الاهتمام بنظافة المدرسة والدهانات.