بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة في مجال تطوير الدفع الرقمي: الشروط وطريقة التقديم

يقدم بنك مصر فرص عمل جديدة لتلبية احتياجات فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن جهوده لمواكبة التطورات الحديثة في السوق المصري بمجال أنظمة الدفع الإلكترونية وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء.

في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل الوظائف، التخصصات المطلوبة، والمؤهلات والشروط اللازمة للالتحاق بالوظائف.

التخصصات المطلوبة لوظائف بنك مصر

أعلن بنك مصر عن حاجته إلى أخصائيين في تطوير الأعمال بمجال الدفع الرقمي، للقيام بالمهام التالية:

تطوير حلول الدفع الإلكتروني مثل أنظمة نقاط البيع ومنتجات قبول الدفع الرقمي.

مثل أنظمة نقاط البيع ومنتجات قبول الدفع الرقمي. التعاون مع الفرق متعددة التخصصات لتقديم حلول دفع مخصصة.

ضمان الامتثال للوائح النظام.

إجراء اختبار قبول المستخدم (UAT) لضمان طرح المنتجات بسلاسة.

المسؤوليات الرئيسية لوظائف تطوير الدفع الرقمي

على المتقدمين لوظائف تطوير الدفع الرقمي الالتزام بالمسؤوليات التالية:

تطوير العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لدعم المشاريع. إطلاق وتحسين حلول نقاط البيع، مع فهم احتياجات المستخدم ومتطلباته. إجراء اختبار قبول المستخدم للمنتجات الجديدة والتحسينات. تحليل اتجاهات السوق ودراسة حلول المنافسين لتحديد فرص النمو.

المهارات المطلوبة للوظائف

يتطلب الالتحاق بوظائف بنك مصر في مجال تطوير خدمات الدفع الرقمي توافر المهارات التالية:

معرفة قوية بحلول الدفع الرقمي وأنظمة نقاط البيع.

خبرة في لوائح أنظمة الدفع مثل ميزة، فيزا، وماستركارد .

. إلمام بأنظمة ECR وتكاملها مع نقاط البيع.

وتكاملها مع نقاط البيع. القدرة على حل المشكلات التقنية المعقدة بالتعاون مع فرق التكنولوجيا.

خبرة في اختبار قبول المستخدم (UAT) ودورة حياة تطوير المنتج.

المؤهلات الدراسية المطلوبة

للتقديم على الوظائف، يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على:

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المدفوعات الرقمية.

في مجال المدفوعات الرقمية. سجل حافل في تطوير الأعمال أو العمل في أدوار مشابهة.

مهارات تحليلية قوية مع القدرة على التركيز على نمو الأعمال.

كيفية التقديم على وظائف بنك مصر

يمكن للراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية المحدثة من خلال صفحة التوظيف الرسمية الخاصة بـبنك مصر على موقع لينكد إن.

لماذا تنضم إلى فريق بنك مصر؟

يُعد بنك مصر من أبرز المؤسسات المصرفية الرائدة في مصر، ويُقدم فرصًا مميزة لتطوير الكفاءات في المجالات المصرفية والتكنولوجية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للباحثين عن التطور المهني.