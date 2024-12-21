خلافات بينهما.. تفاصيل مقتل شاب على يد آخر خلال مشاجرة في كرداسة

تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع المتهم بقتل شاب ويدعى "سامي علاء"، بطعنة نافذة إثر خلاف نشب بينهما في كرداسة

خلاف ومشاجرة

وكشفت التحقيقات، أن المتهم والضحية نشب خلاف بينهما، على إثرها استل المتهم سلاحه وطعن الشاب طعنة نافذة، مما أسفر عن مقتله في الحال.

قتل شاب

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمقتل شاب في كرداسة نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه تعرض لاعتداء على يد آخر تم تحديد هويته، بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن مقتله.

ألقى رجال المباحث القبض على مرتكب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

