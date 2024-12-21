توقعات فصل الشتاء في مصر: برد قارس وأمطار غزيرة مع تأثيرات إيجابية وسلبية على الزراعة

كشف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، أن فصل الشتاء في مصر بدأ اليوم السبت وسينتهي فلكيًا يوم الخميس الموافق 20 مارس المقبل، مما يجعله يمتد لمدة 88 يومًا.

توقعات الطقس خلال فصل الشتاء 2024

وأشار فهيم إلى أن التوقعات تشير إلى شتاء بارد يمتد لفترة طويلة، تتخلله موجات برد قاسية وسقيع، خاصة في نهاية ديسمبر وطوال شهر يناير.

كما توقع فرصًا كبيرة لسقوط الأمطار الغزيرة على مختلف أنحاء الجمهورية، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في المناطق الصحراوية والساحل الشمالي ودلتا النيل وسيناء.

تأثير الشتاء على المحاصيل الزراعية

فوائد الشتاء للزراعة

الطقس البارد المتوقع هذا العام يعد مثاليًا لتحقيق إنتاجية عالية من العديد من المحاصيل، ومنها:

القمح والفول البلدي .

. محاصيل الحبوب العطرية مثل الكمون، اليانسون، الكراوية، الشمر، والكسبرة.

محاصيل أخرى مثل البطاطس، البنجر، البصل، الثوم، والبسلة.

الأمراض الزراعية المرتبطة بالبرد

بالرغم من الفوائد، فإن الشتاء البارد قد يؤدي إلى ظهور بعض الأمراض التي قد تؤثر على الزراعة، مثل:

الصدأ الأصفر على القمح.

على القمح. الأمراض الفطرية على الفول البلدي مثل التبقعات.

على الفول البلدي مثل التبقعات. أمراض البرودة الرطبة التي تؤثر على محاصيل مثل الفراولة، الكتان، الطماطم، القرعيات، والبنجر.

تأثير الطقس على أشجار الفاكهة

الفاكهة متساقطة الأوراق

أكد الدكتور فهيم أن الطقس البارد مثالي جدًا لأشجار الفاكهة متساقطة الأوراق مثل:

العنب، التين، الكمثرى.

التفاح، المشمش، الخوخ، والزيتون.

الموعد المناسب للتزهير

من المتوقع أن تتلقى هذه الأشجار احتياجاتها من البرودة في توقيتاتها الطبيعية، ولكن يُنصح بعدم استعجال كاسرات السكون لضمان نمو صحي.

تأثير البرودة على المانجو والموالح والنخيل

وأشار إلى أن الشتاء البارد سيؤدي إلى تأخير في تزهير أشجار المانجو، الموالح، والنخيل.

لذا، من المهم اتخاذ إجراءات مبكرة لتخزين أكبر قدر ممكن من مخزون الكربوهيدرات في هذه الأشجار لضمان استمرار النمو والإنتاج.

استعدادات الزراعة لفصل الشتاء

نصح الدكتور فهيم المزارعين بضرورة مراقبة المحاصيل عن كثب والعمل على اتخاذ التدابير الوقائية لحماية المحاصيل من الأمراض الفطرية والرطوبة الزائدة.

كما أشار إلى أهمية تعزيز نظم الري والتغذية المناسبة للأشجار والمحاصيل لضمان تحقيق أفضل النتائج الزراعية خلال هذا الموسم.