حبس المتهمة بقتل جارتها بسبب خلافات بينهما بطعنة في أوسيم

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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس المتهمة بقتل جارتها بسلاح أبيض بطعنة نافذة بسبب خلافات شخصية في أوسيم

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهمة بقتل جارتها بسلاح أبيض بطعنة نافذة بسبب خلافات شخصية في أوسيم

مقتل سيدة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل سيدة على يد جارتها في أوسيم.

وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليها تعرضت لاعتداء بسلاح أبيض على يد ربة منزل تم تحديد هويتها، بسبب خلافات بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وحُرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
 

القبض على المتهم النيابة العامة بشمال الجيزة تباشر النيابة العامة بسبب خلافات بسلاح أبيض مديرية أمن الجيزة

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التحقيق مع المتهمة بقتل جارتها بطعنة في أوسيم

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حبس المتهمة بقتل جارتها بسبب خلافات بينهما بطعنة في أوسيم