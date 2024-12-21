تفاصيل ورشة عمل للتدريب بمديرية التنظيم والإدارة بحضور وكيل التعليم بالدقهلية

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وكيل التعليم بالدقهلية
وكيل التعليم بالدقهلية أثناء حضوره ورشة التدريب


‏شهد اليوم، الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ورشة عمل بالاشتراك مع الادارة العامة  للتدريب بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الدقهلية، والتي تناقش معالجة المشكلات والمعوقات، عند تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، والرد على الاستفسارات حول القانون، وكذلك شرح معايير وقواعد الترقية، وفقا للكتاب الدوري رقم ( ١ )  لسنة ٢٠٢٤،  بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ( ٥٩٨ ) لسنة ٢٠٢٤،  الصادر بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. 
 

‏إستهدفت ورشة العمل الموظفين بإدارة الموارد البشرية بديوان المديرية،  و الإدارات التعليمية والموظفين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وذلك انطلاقا من الدور المنوط بمديرية التنظيم والإدارة، ومن واقع اختصاصها في نشر ثقافة الخدمة المدنية،  بهدف تطوير وتنمية قدرات ومهارات وكفاءة الموظفين بوحدات الجهاز الإداري بالمحافظة،  ورفع معدلات أدائهم. 
 

‏حضر ورشة العمل إجلال الغمري مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية 
و إيهاب شوقي مدير إدارة الموارد البشرية والتدريب
و ‏شعبان جايل مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة وعدد من الموظفين بإدارة الموارد البشرية وإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان المديرية والإدارات التعليمية

تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظة الدقهلية.

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