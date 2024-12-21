مصر تدين حادث الدهس في مدينة ماجديبورج بألمانيا وتؤكد تضامنها مع الشعب الألماني

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أدانت وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت، حادث الدهس الذي وقع مساء أمس الجمعة في مدينة ماجديبورج بألمانيا، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وفي بيان رسمي صادر عن الوزارة، أكدت مصر على تضامنها الكامل مع ألمانيا "الصديقة"، واستنكارها الشديد لكافة أشكال العنف والإرهاب، مشددة على موقفها الثابت في رفض مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تهدد الأمن والسلام في مختلف أنحاء العالم.

وأعربت الحكومة المصرية عن تعازيها الحارة لحكومة وشعب ألمانيا في ضحايا الحادث، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

مصر تدين حادث الدهس في مدينة ماجديبورج بألمانيا وتؤكد تضامنها مع الشعب الألماني مصر مدينة ماجديبورج بألمانيا المانيا

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