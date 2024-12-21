وكيل دوناروما يثير الشكوك حول مستقبله مع باريس

كشف إنزو رايولا، وكيل أعمال جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان، أن مستقبل الأخير غير واضح مع الفريق الفرنسي، إذ ينتهي عقده صيف عام 2026.

تصريحات وكيل دوناروما

وشهد مركز حراسة المرمى تنافسًا بين دوناروما وماتفي سافونوف بعدما أحضره النادي لمنافسة الحارس الإيطالي، وهو موقف كان له تأثير على مفاوضات التجديد، كما كشف وكيله.

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن دوناروما كان محبطًا من وضعه داخل الفريق، وأن الأمر قد يكون له تأثير على مفاوضات التجديد، حيث من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في صيف عام 2026. وفي حديثه إلى "راديو سبورتيفا"، أكد وكيله أن مستقبل دوناروما غير واضح.

وقال إنزو رايولا: مستقبله في باريس سان جيرمان؟ نحن في فترة تفكير. سنرى. يمكن أن يحدث أي شيء. نحن الآن في وضع الاستعداد في محادثات العقد.

ومن المقرر أن يغيب الإيطالي عن الملاعب لمدة أسبوعين بعد اصطدامه بويلفريد سينغو خلال فوز فريقه على موناكو 4-2 يوم الأربعاء، وهو ما يمنح سافونوف المزيد من الفرص لتعزيز مكانه في التشكيلة الأساسية ويلقي المزيد من الشكوك حول مستقبل دوناروما.