وكيل دوناروما يثير الشكوك حول مستقبله مع باريس

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف إنزو رايولا، وكيل أعمال جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان، أن مستقبل الأخير غير واضح مع الفريق الفرنسي، إذ ينتهي عقده صيف عام 2026.

تصريحات وكيل دوناروما

وشهد مركز حراسة المرمى تنافسًا بين دوناروما وماتفي سافونوف بعدما أحضره النادي لمنافسة الحارس الإيطالي، وهو موقف كان له تأثير على مفاوضات التجديد، كما كشف وكيله.

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن دوناروما كان محبطًا من وضعه داخل الفريق، وأن الأمر قد يكون له تأثير على مفاوضات التجديد، حيث من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في صيف عام 2026. وفي حديثه إلى "راديو سبورتيفا"، أكد وكيله أن مستقبل دوناروما غير واضح.

txt

ريال مدريد يتخذ قرارًا بشأن الميركاتو الشتوي

txt

معركة تكسير العظام.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد | التشكيل والقنوات الناقلة والمعلق

وقال إنزو رايولا: مستقبله في باريس سان جيرمان؟ نحن في فترة تفكير. سنرى. يمكن أن يحدث أي شيء. نحن الآن في وضع الاستعداد في محادثات العقد.

ومن المقرر أن يغيب الإيطالي عن الملاعب لمدة أسبوعين بعد اصطدامه بويلفريد سينغو خلال فوز فريقه على موناكو 4-2 يوم الأربعاء، وهو ما يمنح سافونوف المزيد من الفرص لتعزيز مكانه في التشكيلة الأساسية ويلقي المزيد من الشكوك حول مستقبل دوناروما.

باريس سان جيرمان باريس سان جيانلويجي دوناروما جيانلويجي

مواد متعلقة

موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

معلق مباراة باريس سان جيرمان أمام موناكو في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه

عاجل| جهاز مدينة 15 مايو يصدم المواطنين ويقطع مواسير المياه لإجبارهم على تركيب عدادات الكترونية

عاجل.. هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز والقناة الناقلة

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل لقاء طلائع الجيش في الدوري

إيمري يُعلن تشكيل أستون فيلا لمواجهة مانشستر سيتي في البريميرليج

تعرف علي أحدث تقنية لتغيير الصمام الأورطي دون جراحة في مصر

حبس المتهمة بقتل جارتها بسبب خلافات بينهما بطعنة في أوسيم