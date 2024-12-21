حالة الطقس في مصر خلال الأسبوع الجاري: أمطار خفيفة وصقيع على المزروعات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس في الأيام الماضية شهد سقوط أمطار غزيرة على معظم محافظات شمال البلاد والسواحل الشمالية، حيث امتدت إلى المحافظات الداخلية ولكن بكميات أقل.

وأوضحت الدكتورة منار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه اعتبارًا من اليوم، فرص الأمطار ستتلاشى على المحافظات الداخلية وستنحصر في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، حيث ستكون أمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، وأضافت أن الطقس سيشهد استقرارًا كبيرًا في الأحوال الجوية.

وتحدثت غانم عن توقعات الطقس للأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ في فترات الليل، ما قد يتسبب في تكون صقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأوضحت أن درجات الحرارة الصغرى قد تنخفض إلى أقل من 5 درجات مئوية في بعض المناطق، خصوصًا في شمال الصعيد ذات الظهير الصحراوي، مما قد يؤدي إلى تكون الصقيع على المزروعات.

وأفادت غانم أيضًا أن الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في النهار، حيث ستكون حول المعدل الطبيعي أو أقل منه.

وأضافت أن يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين ستزداد فرص سقوط الأمطار على المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، ولكنها ستكون غير مؤثرة بشكل عام.

كما سيحدث تكون شبورة مائية تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ملخص توقعات الطقس للأسبوع الجاري: