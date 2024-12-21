سعر الدولار اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية: استقرار مع ارتفاع عالمي
واصل سعر الدولار اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 استقراره في البنوك المصرية بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية.
حيث استقر الدولار عند آخر مستوياته في البنك المركزي المصري، حيث سجل سعر الدولار 50.85 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
- في بنك قناة السويس، سجل الدولار 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.
- في بنك الإسكندرية، سجل 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع.
- في البنك التجاري الدولي (CIB)، استقر الدولار عند 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع.
- في المصرف المتحد، سجل الدولار 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.
- في البنك الأهلي المصري، استقر السعر عند 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.
- في بنك فيصل الإسلامي، سجل الدولار 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.
- في بنك مصر، سجل 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار عالميًا
على الصعيد العالمي، اختتمت العملة الخضراء (الدولار) الأسبوع مرتفعة، حيث أثرت بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة على أداء الدولار.
ورغم انخفاضه في تعاملات الأمس بنسبة 0.72% مقابل سلة من ست عملات أخرى إلى 107.64، إلا أنه ظل أعلى من 108.54، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.