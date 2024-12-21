سعر الدولار اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية: استقرار مع ارتفاع عالمي

واصل سعر الدولار اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 استقراره في البنوك المصرية بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية.

حيث استقر الدولار عند آخر مستوياته في البنك المركزي المصري، حيث سجل سعر الدولار 50.85 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

في بنك قناة السويس ، سجل الدولار 50.88 جنيه للشراء و 50.98 جنيه للبيع .

، سجل الدولار و . في بنك الإسكندرية ، سجل 50.86 جنيه للشراء و 50.96 جنيه للبيع .

، سجل و . في البنك التجاري الدولي (CIB) ، استقر الدولار عند 50.86 جنيه للشراء و 50.96 جنيه للبيع .

، استقر الدولار عند و . في المصرف المتحد ، سجل الدولار 50.85 جنيه للشراء و 50.95 جنيه للبيع .

، سجل الدولار و . في البنك الأهلي المصري ، استقر السعر عند 50.85 جنيه للشراء و 50.95 جنيه للبيع .

، استقر السعر عند و . في بنك فيصل الإسلامي ، سجل الدولار 50.85 جنيه للشراء و 50.95 جنيه للبيع .

، سجل الدولار و . في بنك مصر، سجل 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار عالميًا

على الصعيد العالمي، اختتمت العملة الخضراء (الدولار) الأسبوع مرتفعة، حيث أثرت بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة على أداء الدولار.

ورغم انخفاضه في تعاملات الأمس بنسبة 0.72% مقابل سلة من ست عملات أخرى إلى 107.64، إلا أنه ظل أعلى من 108.54، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.